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Новичок ЦСКА Шарлия — в стартовом составе команды на матч со «Спартаком»

Новичок ЦСКА Шарлия — в стартовом составе команды на матч со «Спартаком»
Футбол / Прочие турниры 0

ЦСКА в своём «твиттере» огласил состав на матч 2-го тура Кубка Париматч Премьер со «Спартаком».

Состав ЦСКА: Илья Помазун, Кирилл Набабкин, Виктор Васин, Звонимир Шарлия, Хёрдур Магнуссон, Константин Кучаев, Яка Бийол, Ильзат Ахметов, Иван Обляков, Такума Нисимура, Фёдор Чалов.

Матч «Спартак» — ЦСКА состоится сегодня, 30 июня, на стадионе «Шпортплац ТСВ Пёллау» в городе Пёллау (Австрия). Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Помимо красно-белых и «армейцев» участие в предсезонном турнире принимают ещё две российские команды — «Краснодар» и «Ростов».

Напомним, аналогичные соревнования проводились в зимнюю паузу. Тогда победителем турнира стал московский «Спартак», опередивший в итоговой таблице «Зенит», «Ростов» и «Локомотив».

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