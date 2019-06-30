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«Спартак» огласил стартовый состав на матч предсезонного турнира с ЦСКА

«Спартак» огласил стартовый состав на матч предсезонного турнира с ЦСКА
Футбол / Прочие турниры 0

Московский «Спартак» огласил имена 11 футболистов, которые выйдут на матч 2-го тура Кубка Париматч Премьер с ЦСКА в стартовом составе.

Состав «Спартака»: Артём Ребров, Николай Рассказов, Самуэль Жиго, Георгий Джикия, Айртон Лукас, Лукас Фернандо, Роман Зобнин, Зелимхан Бакаев, Джано Ананидзе, Александр Ломовицкий, Луис Адриано.

Матч «Спартак» — ЦСКА состоится сегодня, 30 июня, на стадионе «Шпортплац ТСВ Пёллау» в городе Пёллау (Австрия). Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Помимо красно-белых и «армейцев» участие в предсезонном турнире принимают ещё две российские команды — «Краснодар» и «Ростов».

Напомним, аналогичные соревнования проводились в зимнюю паузу. Тогда победителем турнира стал «Спартак», опередивший в итоговой таблице «Зенит», «Ростов» и «Локомотив».

Новичок ЦСКА Шарлия — в стартовом составе команды на матч со «Спартаком»
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