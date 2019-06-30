«Спартак» огласил стартовый состав на матч предсезонного турнира с ЦСКА

Московский «Спартак» огласил имена 11 футболистов, которые выйдут на матч 2-го тура Кубка Париматч Премьер с ЦСКА в стартовом составе.
Состав «Спартака»: Артём Ребров, Николай Рассказов, Самуэль Жиго, Георгий Джикия, Айртон Лукас, Лукас Фернандо, Роман Зобнин, Зелимхан Бакаев, Джано Ананидзе, Александр Ломовицкий, Луис Адриано.
Матч «Спартак» — ЦСКА состоится сегодня, 30 июня, на стадионе «Шпортплац ТСВ Пёллау» в городе Пёллау (Австрия). Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Помимо красно-белых и «армейцев» участие в предсезонном турнире принимают ещё две российские команды — «Краснодар» и «Ростов».
Напомним, аналогичные соревнования проводились в зимнюю паузу. Тогда победителем турнира стал «Спартак», опередивший в итоговой таблице «Зенит», «Ростов» и «Локомотив».
- 30 июня 2019
-
19:50
-
19:37
-
19:35
-
19:22
-
19:13
-
19:05
-
18:58
-
18:45
-
18:25
-
18:23
-
18:15
-
17:57
-
17:52
-
17:41
-
17:33
-
17:25
-
17:18
-
17:09
-
16:55
-
16:43
-
16:26
-
16:17
-
16:05
-
16:00
-
15:59
-
15:49
-
15:49
-
15:34
-
15:16
-
14:51
-
14:40
-
14:31
-
14:10
-
14:08
-
13:53