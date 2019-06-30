«Интер» отдал в аренду Пинамонти и продал Салу
«Интер» объявил об уходе из команды защитника Марко Салы и нападающего Андреа Пинамонти.
20-летний Сала перешёл «Сассуоло». Сумма трансфера составила € 5 млн. Футболист является воспитанником миланского клуба. В минувшем сезоне он выступал на правах аренды за «Ареццо», за который сыграл 38 матчей, в которых забил два гола и отдал восемь результативных передач.
20-летнего Пинамонти арендовал «Дженоа» с обязательством выкупа за € 18 млн. Форвард также является воспитанником «нерадзурри». В минувшем сезоне он выступал на правах аренды за «Фрозиноне». В составе этого клуба Пинамонти принял участие в 27 матчах во всех турнирах, в которых стал автором пяти забитых мячей, а также отдал три результативные передачи.
«Интер» планирует продать двух игроков, чтобы купить Лукаку
- 30 июня 2019
-
19:37
-
19:35
-
19:22
-
19:13
-
19:05
-
18:58
-
18:45
-
18:25
-
18:23
-
18:15
-
17:57
-
17:52
-
17:41
-
17:33
-
17:25
-
17:18
-
17:09
-
16:55
-
16:43
-
16:26
-
16:17
-
16:05
-
16:00
-
15:59
-
15:49
-
15:49
-
15:34
-
15:16
-
14:51
-
14:40
-
14:31
-
14:10
-
14:08
-
13:53
-
13:51
Партнерский контент