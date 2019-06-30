«Интер» отдал в аренду Пинамонти и продал Салу

«Интер» объявил об уходе из команды защитника Марко Салы и нападающего Андреа Пинамонти.

20-летний Сала перешёл «Сассуоло». Сумма трансфера составила € 5 млн. Футболист является воспитанником миланского клуба. В минувшем сезоне он выступал на правах аренды за «Ареццо», за который сыграл 38 матчей, в которых забил два гола и отдал восемь результативных передач.

20-летнего Пинамонти арендовал «Дженоа» с обязательством выкупа за € 18 млн. Форвард также является воспитанником «нерадзурри». В минувшем сезоне он выступал на правах аренды за «Фрозиноне». В составе этого клуба Пинамонти принял участие в 27 матчах во всех турнирах, в которых стал автором пяти забитых мячей, а также отдал три результативные передачи.