«Локомотив» объявил об уходе Коряна и Портнягина

«Локомотив» расстался с нападающими Аршаком Коряном и Игорем Портнягиным, сообщается на официальном сайте клуба.

У обоих футболистов завершились сроки контрактов с московским клубом, и они получили статусы свободных агентов. Таким образом, форварды смогут перейти в другие клубы бесплатно.

24-летний Корян является воспитанником «Локомотива». В составе «железнодорожников» он принял участие в трёх матчах, в которых не отметился результативными действиями.

30-летний Портнягин перешёл в «Локомотив» летом 2016 года из «Рубина». Сумма трансфера составила € 3 млн. За московский клуб он провёл пять матчей во всех турнирах, в которых стал автором одного забитого мяча. В ближайшее время форвард перейдёт в «Нижний Новгород».