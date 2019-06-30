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Клопп напомнил о камбэке «Ливерпуля» в обращении к сборной Германии U21

Клопп напомнил о камбэке «Ливерпуля» в обращении к сборной Германии U21
Футбол / Прочие турниры 0

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп записал видеообращение к футболистам сборной Германии U21, которым сегодня, 30 июня, предстоит сыграть с Испанией в финале чемпионата Европы – 2019.

«Мы в финале! Спасибо вам, парни, спасибо. Это было захватывающее приключение, которое мы пережили вместе с вами. Вы можете гордиться тем, чего добились, но теперь вам предстоит сыграть в финале. К счастью, пять, шесть или семь недель назад мы доказали, что испанцев можно победить, даже если в их составе есть Месси. Это значит, что у вас есть отличный шанс.

До сегодняшнего дня всё было здорово, и восторг от предстоящего матча нарастает, но это нормально. Есть такая фраза: «Страсть побеждает класс». Это может прозвучать так, будто у вас есть страсть, а у них — качество, но это не так. Вы обладаете идеальной смесью страсти — настроя и командной сплочённости — и огромного потенциала. Когда смешиваешь эти качества, получаешь команду, как эта.

Я с нетерпением жду игру. Сейчас нужно показать страсть, так что выйдите на поле и покажите Испании, из чего вы сделаны. До скорой встречи. Удачи! Мы с вами», — сказал Клопп.

Видео доступно в «твиттере» сборной Германии.

Финал Евро-2019 Испания — Германия пройдёт в Удине (Италия) и начнётся в 21:45 мск.

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