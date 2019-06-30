«Манчестер Сити» вступил в борьбу за Бонуччи

«Манчестер Сити» хочет купить защитника «Ювентуса» Леонардо Бонуччи, утверждает Football Italia со ссылкой на Sportitalia.

По данным источника, английский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола ранее неоднократно называл Бонуччи одним из лучших защитников в мире. На игрока также претендуют «ПСЖ» и «Нью-Йорк Сити».

Место Бонуччи в основном составе «Ювентуса» может оказаться под угрозой, если туринский клуб купит защитника «Аякса» Матейса де Лигта. Кроме того, новому главному тренеру «Ювентуса» Маурицио Сарри высоко ценит игру защитника туринцев Даниэля Ругани, с которым он работал в «Эмполи».



32-летний Бонуччи выступает за «Ювентус» с 2010 года. Летом 2017-го он перешёл в «Милан» за € 42 млн, но через год вернулся в туринский клуб за € 35 млн. В минувшем сезоне провёл 29 матчей в Серии А и забил три мяча.