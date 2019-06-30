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«Рубин» уступил «Нижнему Новгороду» в товарищеском матче

«Рубин» уступил «Нижнему Новгороду» в товарищеском матче
Футбол / Прочие турниры 0

Казанский «Рубин» потерпел поражение в товарищеском матче с «Нижним Новгородом», который состоялся сегодня, 30 июня.

Победу команде из Нижнего Новгорода принёс гол в концовке встречи. Игра завершилась со счётом 1:0.

Напомним, «Нижний Новгород» в минувшем розыгрыше Футбольной национальной лиги набрал 62 очка в 38 турах и занял четвёртое место в турнирной таблице соревнования, попав в переходные матчи. По итогам двух встреч с «Крыльями Советов» команда потерпела поражение с общим счётом 2:3 и не сумела заработать повышение в классе. С полной таблицей ФНЛ можно ознакомиться на «Чемпионате».

В свою очередь «Рубин» финишировал на 11-й строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 36 очками по итогам 30 туров. Итоговое положение других команды можно посмотреть, перейдя по ссылке.

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