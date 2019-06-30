Федун: трансферы у «Спартака» ещё будут, работу ведём

Владелец «Спартака» Леонид Федун сообщил, что клуб ещё не закончил работу на трансферном рынке нынешним летом.
«Трансферы ещё будут. Мы ведём работу по этим направлениям. Что касается Боккетти — он и сам хочет уйти. У нас есть четыре центральных защитника и без Сальваторе», — передаёт слова Федуна корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.
В летнее трансферное окно «Спартак» приобрёл аргентинского нападающего «Ромы» Эсекьеля Понсе. Сумма трансфера составила € 3 млн.
В минувшем сезоне московский клуб финишировал на пятом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В следующем сезоне красно-белые примут участие в Лиге Европы со стадии квалификационного раунда.
Новый сезон в РПЛ «Спартак» начнёт домашним матчем с «Сочи». Встреча состоится 13 июля.
- 30 июня 2019
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