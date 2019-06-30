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Федун: трансферы у «Спартака» ещё будут, работу ведём

Федун: трансферы у «Спартака» ещё будут, работу ведём
Футбол / РПЛ 0

Владелец «Спартака» Леонид Федун сообщил, что клуб ещё не закончил работу на трансферном рынке нынешним летом.

«Трансферы ещё будут. Мы ведём работу по этим направлениям. Что касается Боккетти — он и сам хочет уйти. У нас есть четыре центральных защитника и без Сальваторе», — передаёт слова Федуна корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.

В летнее трансферное окно «Спартак» приобрёл аргентинского нападающего «Ромы» Эсекьеля Понсе. Сумма трансфера составила € 3 млн.

В минувшем сезоне московский клуб финишировал на пятом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В следующем сезоне красно-белые примут участие в Лиге Европы со стадии квалификационного раунда.

Новый сезон в РПЛ «Спартак» начнёт домашним матчем с «Сочи». Встреча состоится 13 июля.

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