«Спартак» — ЦСКА: Набабкин удалён, Адриано остался на поле, несмотря на отмашку

В первом тайме матча 2-го тура Кубка Париматч Премьер «Спартак» — ЦСКА между несколькими футболистами произошёл конфликт.
На 42-й минуте повздорили защитник Кирилл Набабкин и нападающий Луис Адриано. «Армеец» после единоборства на фланге ударил по ноге лежавшего бразильца, после чего тот толкнул обидчика в спину. Главный арбитр урегулировал ситуацию, наказав обоих футболистов жёлтыми карточками.
Однако уже через минуту конфликт возобновился. В ходе борьбы в центре поля Адриано корпусом оттолкнул находившегося сзади Набабкина, после чего Кирилл несколько раз ударил соперника ногой. Форвард не стал терпеть и отмахнулся, попав защитнику рукой по лицу.
Набабкин по итогам эпизода был удалён, а Адриано остался на поле, избежав наказания.
Матч «Спартак» — ЦСКА проходит на стадионе «Шпортплац ТСВ Пёллау» в городе Пёллау (Австрия). «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.
- 30 июня 2019
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