Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Спартак» — ЦСКА: Набабкин удалён, Адриано остался на поле, несмотря на отмашку

«Спартак» — ЦСКА: Набабкин удалён, Адриано остался на поле, несмотря на отмашку
Футбол / Прочие турниры 0

В первом тайме матча 2-го тура Кубка Париматч Премьер «Спартак» — ЦСКА между несколькими футболистами произошёл конфликт.

На 42-й минуте повздорили защитник Кирилл Набабкин и нападающий Луис Адриано. «Армеец» после единоборства на фланге ударил по ноге лежавшего бразильца, после чего тот толкнул обидчика в спину. Главный арбитр урегулировал ситуацию, наказав обоих футболистов жёлтыми карточками.

Однако уже через минуту конфликт возобновился. В ходе борьбы в центре поля Адриано корпусом оттолкнул находившегося сзади Набабкина, после чего Кирилл несколько раз ударил соперника ногой. Форвард не стал терпеть и отмахнулся, попав защитнику рукой по лицу.

Набабкин по итогам эпизода был удалён, а Адриано остался на поле, избежав наказания.

Матч «Спартак» — ЦСКА проходит на стадионе «Шпортплац ТСВ Пёллау» в городе Пёллау (Австрия). «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент