Федун: зимой говорили: «Идиоты, выиграли Кубок Матч Премьер». Теперь опять не то

Владелец «Спартака» Леонид Федун поделился мнением о Кубке Париматч Премьер, который в эти дни проводится в Австрии.

«Вот зимой говорили: «Идиоты, выиграли Кубок Матч Премьер». Сейчас один матч проиграли — и опять не то. Ребята, это обычные тренировки. Да-да, сегодня хоть и дерби, но хотелось бы, чтобы игроки аккуратнее и уважительнее относились друг к другу. Травмы никому не нужны", — передаёт слова Федуна корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.

В данный момент «Спартак» в матче второго тура австрийского турнира играет с ЦСКА (счёт 1:1, идёт второй тайм). Встреча проходит на стадионе «Шпортплац ТСВ Пёллау» в городе Пёллау (Австрия). «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В 1-м туре «Спартак» проиграл «Ростову» со счётом 0:2.