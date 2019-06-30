«Локомотив» не сумел победить «Жилину» в товарищеском матче

«Локомотив» и «Жилина» сыграли вничью в товарищеском матче со счётом 0:0. Встреча состоялась в городе Бад-Клайнкирххайм на одноимённом стадионе.



Матч с командой из Словакии – последний для «железнодорожников» на их сборе в Австрии. В предыдущих встречах подопечные Юрия Сёмина победили «Аустрию» из Клагенфурта-ам-Вёртерзе со счётом 3:1 и одержали волевую победу над чешским «Фаставом» (4:2).



«Локомотив» в минувшем сезоне занял второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 56 очков в 30 турах. Отставание «железнодорожников» от триумфатора соревнования в лице петербургского «Зенита» составило восемь очков. В тройке призёров также оказался «Краснодар», уступивший москвичам по дополнительным показателям.