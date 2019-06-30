Федун: у «Спартака» нет желания просто так расставаться с Зе Луишем

Владелец «Спартака» Леонид Федун поделился мнением о будущем кабовердийского нападающего команды Зе Луиша, которым интересуются «Порту» и китайские клубы.

«Посмотрим, Зе Луиш готов остаться в „Спартаке“, готов уйти, если будет хорошее предложение. Он наш лучший бомбардир, просто так расставаться с ним у нас нет никакого желания», — передаёт слова Федуна корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.

Зе Луиш защищает цвета «Спартака» с 2015 года. В минувшем сезоне 28-летний нападающий из Кабо-Верде принял участие в 25 матчах Российской Премьер-Лиги, в которых записал на свой счёт 10 голов (3 – с пенальти) и 2 результативные передачи, а также получил 6 жёлтых карточек. Красно-белые по итогам розыгрыша заняли пятое место в турнирной таблице первенства, набрав 49 очков в 30 турах.