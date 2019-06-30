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Федун — о стычке Адриано и Набабкина: есть судья, он решает

Федун — о стычке Адриано и Набабкина: есть судья, он решает
Футбол / Прочие турниры 0

Владелец московского «Спартака» Леонид Федун прокомментировал стычку между нападающим команды Луисом Адриано и защитником ЦСКА Кириллом Набабкиным в концовке первого тайма матча 2-го тура Кубка Париматч Премьер.

На 42-й минуте «армеец» после единоборства на фланге ударил по ноге лежавшего бразильца, после чего тот толкнул обидчика в спину. Главный арбитр урегулировал ситуацию, наказав обоих футболистов жёлтыми карточками. Однако уже через минуту конфликт возобновился. В ходе борьбы в центре поля Адриано корпусом оттолкнул находившегося сзади Набабкина, после чего Кирилл несколько раз ударил соперника ногой. Форвард не стал терпеть и отмахнулся, попав защитнику рукой по лицу. Набабкин по итогам эпизода был удалён, а Адриано остался на поле, избежав наказания.

«Как оценю эпизод между Адриано и Набабкиным? Есть судья, он решает. Не хотелось бы получать травму в такой игре, а очень близко к этому», — передаёт слова Федуна корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.

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