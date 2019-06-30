Федун поддержал идею проводить предсезонные турниры в России

Владелец «Спартака» Леонид Федун поделился мнением о возможном проведении в России турниров подобных Кубку Париматч Премьер, который в эти дни проходит в Австрии.
«Только что говорили с организатором — проведение подобного турнира в России невозможно. Если делать в Сочи, то это будет намного дороже и плохая транспортная доступность. В Москве — только если для московских команд. Не знаю, насколько это будет корректно. Мы, например, за Москву с удовольствием. Других городов просто нет.
В июле в Сочи отели стоят в три раза дороже, чем здесь. А аренда поля в два раза дороже. Для Краснодарского края это хорошо, но не очень хорошо для нас. Зимой, когда Сочи пустой, ещё можно подумать. Но тоже зависит от погоды, могут быть сильные дожди. А здесь среднегорье. Надо задуматься о том, чтобы можно было делать в Нижнем Новгороде, в Саранске. Сделать базу, чтобы поля и гостиницы были", — передаёт слова Федуна корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.
- 30 июня 2019
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