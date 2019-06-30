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Мадагаскар вышел в плей-офф Кубка африканских наций, сенсационно победив Нигерию

Мадагаскар вышел в плей-офф Кубка африканских наций, сенсационно победив Нигерию
Футбол / Прочие турниры 0

Сборная Мадагаскара победила Нигерию в матче 3-го тура группового этапа Кубка африканских наций. Встреча прошла в Александрии на одноимённом стадионе и завершилась со счётом 2:0.

Мадагаскар вышел вперёд на 13-й минуте – точным ударом отметился полузащитник Лалайна Номержанари. В начале второго тайма номинальным хозяевам удалось удвоить преимущество усилиями нападающего Шарля Андриамациноро, отличившегося на 53-й минуте.

Кубок африканских наций. Группа B. 3-й тур
30 июня 2019, воскресенье. 19:00 МСК
Мадагаскар
2 : 0
Нигерия
1:0 – Номержанари – 13, 2:0 – Андриамациноро – 53

В параллельном матче сборная Бурунди уступила команде Гвинеи со счётом 0:2. Встреча прошла на стадионе «Аль-Салам» в Каире.

Уже на 12-й минуте номинальные хозяева остались в меньшинстве после удаления полузащитника Кристофа Ндуваругиры. На 25-й минуте гвинейцы вышли вперёд усилиями нападающего Мохамеда Яттары. В начале второго тайма, на 52-й минуте, Яттара оформил дубль и установил окончательный счёт в игре.

Мадагаскар, набрав 7 очков, финишировал на первом месте в группе B. Нигерия (6) заняла вторую строчку, а Гвинея (4) – третью. Сборная Бурунди (0) финишировала последней.

Кубок африканских наций. Группа B. 3-й тур
30 июня 2019, воскресенье. 19:00 МСК
Бурунди
0 : 2
Гвинея
0:1 – Яттара – 25, 0:2 – Яттара – 52
Удаления: Ндуваругира, 12 – нет
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