Мадагаскар вышел в плей-офф Кубка африканских наций, сенсационно победив Нигерию

Сборная Мадагаскара победила Нигерию в матче 3-го тура группового этапа Кубка африканских наций. Встреча прошла в Александрии на одноимённом стадионе и завершилась со счётом 2:0.



Мадагаскар вышел вперёд на 13-й минуте – точным ударом отметился полузащитник Лалайна Номержанари. В начале второго тайма номинальным хозяевам удалось удвоить преимущество усилиями нападающего Шарля Андриамациноро, отличившегося на 53-й минуте.

В параллельном матче сборная Бурунди уступила команде Гвинеи со счётом 0:2. Встреча прошла на стадионе «Аль-Салам» в Каире.



Уже на 12-й минуте номинальные хозяева остались в меньшинстве после удаления полузащитника Кристофа Ндуваругиры. На 25-й минуте гвинейцы вышли вперёд усилиями нападающего Мохамеда Яттары. В начале второго тайма, на 52-й минуте, Яттара оформил дубль и установил окончательный счёт в игре.



Мадагаскар, набрав 7 очков, финишировал на первом месте в группе B. Нигерия (6) заняла вторую строчку, а Гвинея (4) – третью. Сборная Бурунди (0) финишировала последней.