Бакаев: Федун сказал, что я смогу принести пользу «Спартаку»

Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев поделился мнением о ходе предсезонного сбора, который красно-белые проводят в Австрии.



«Ощущения обычные, это сборы. Посмотрим в чемпионате, там всё будет по-другому, эмоции и всё остальное. Рассчитывают у нас на каждого. Моё положение зависит от моей работы на тренировках, как проведу последний матч. Федун оценивает меня нормально, рассчитывает на меня, как на любого игрока «Спартака». Он мне сказал, что я смогу принести пользу команде. После аренды я стал сильнее, полноценный сезон в РПЛ на высоком уровне даёт свои плоды. Я покажу совсем другие результаты».

В минувшем сезоне 22-летний Бакаев на правах аренды выступал за тульский «Арсенал». В составе «канониров» он провёл 25 матчей в РПЛ, в которых забил восемь голов.