Федун — о матче «Спартак» — ЦСКА: видно, что игра была тренировочной

Владелец московского «Спартака» Леонид Федун поделился мыслями о выступлении команды в матче 2-го тура Кубка Париматч Премьер с ЦСКА. Встреча прошла на стадионе «Шпортплац ТСВ Пёллау» в городе Пёллау и завершилась победой красно-белых со счётом 3:1.



«Никто не убирал ног. Видно, что игра была тренировочной, в ней было достаточно много брака», — передаёт слова Федуна корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.



«Спартак» поднялся на второе место в турнирной таблице предсезонного турнира в Австрии. После двух туров в активе красно-белых три очка. Столько же баллов на счету «Ростова», уступающего столичной команде по дополнительным показателям. «Краснодар» (6) занимает первое место. На последней строчке располагается ЦСКА (0).

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