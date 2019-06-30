Глушаков станцевал лезгинку перед тренировкой «Ахмата»

Новичок «Ахмата» полузащитник Денис Глушаков рассказал, как его приняли в грозненском клубе.

«В команде нормальная, дружеская атмосфера. С некоторыми футболистами в сборной играл, некоторых знал по выступлениям за разные клубы. В принципе, нормально встретили. Чуть потанцевал перед тренировкой, посмеялись, поулыбались и приступили к работе», — сказал Глушаков в интервью пресс-службе грозненского клуба.

32-летний Глушаков перешёл в «Ахмат» в статусе свободного агента, после того как расторг контракт со «Спартаком». За московский клуб хавбек выступал с 2013 по 2019 год. В минувшем сезоне Денис записал в актив 3 гола в 18 матчах Российской Премьер-Лиги. В Кубке России, Лиге Европы и Лиге чемпионов футболист в общей сложности принял участие в 7 встречах, но ни забитыми мячами, ни результативными передачами не отметился.