Глушаков: быстро договорились с «Ахматом», потому что особо не было вариантов

Новичок «Ахмата» полузащитник Денис Глушаков поделился мнением о своём переходе в грозненский клуб.



«Мы быстро договорились с „Ахматом“, потому что особо не было вариантов. Поэтому я сделал выбор в пользу клуба „Ахмат“. Для меня самое важное играть и доказывать, прежде всего, самому себе и болельщикам, которые поддерживают команду. Зная Рашида Маматкуловича, зная ребят в команде и про амбиции клуба — решил перейти в „Ахмат“.



Когда проходило становление, как футболиста, Рашид Маматкулович дал мне шанс проявить себя в Премьер-лиге. Чуть-чуть методика поменялась, время не стоит на месте. Всё в рабочем режиме, упражнения знакомы, всё, что нужно для футбола — всё было на тренировке.



Мотивация есть, как и амбиции. Прежде всего — я профессионал, и пришёл в „Ахмат“ не просто отбывать номер. Для меня важен результат команды. Мне всего лишь 32. Многие в России говорят, что в 24-25 — футболист молодой, а в 32-33 — старый, в то время, как раньше в 16-18 считалось началом карьеры, а заканчивали в 38. Не поймешь, где тогда закат карьеры, или начало карьеры. Так что, у меня самый расцвет сил, и, думаю, я пригожусь клубу, и мне „Ахмат“ дал такой шаг вперёд, чтобы играть в футбол, получать удовольствие от футбола, наслаждаться игрой. В этом и есть моя мотивация, мои амбиции», — сказал Глушаков в интервью пресс-службе «Ахмата».