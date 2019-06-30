Кононов: ЦСКА хотел равные составы после удаления Набабкина? Есть регламент

Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов высказался о результате матча 2-го тура Кубка Париматч Премьер с ЦСКА (3:1), а также прокомментировал требования футболистов «армейцев» удалить с поля нападающего Луиса Адриано после стычки с защитником Кириллом Набабкиным.



«Результат не важен с точки зрения того, что сейчас мы находимся на сборах. Но он важен в том плане, что мы играем за клуб и его честь. Мы проводили много замен, стараемся беречь игроков. Мы усердно работаем, проводим по две тренировки в день.



ЦСКА хотел играть в равных составах после удаления Набабкина? Есть регламент», — приводит слова Кононова «Матч».



«Спартак» поднялся на второе место в турнирной таблице предсезонного турнира в Австрии. После двух туров в активе красно-белых три очка. Столько же баллов на счету «Ростова», уступающего столичной команде по дополнительным показателям. «Краснодар» (6) занимает первое место. На последней строчке располагается ЦСКА (0).

Скандал в матче «Спартак» — ЦСКА. Судья запретил играть в полных составах! Арбитр ссылался на регламент.