Швейцарская футболистка пропала на озере Комо. Её ищут водолазы

Вчера, 29 июня, на озере Комо в Италии пропала футболистка сборной Швейцарии и «Янг Бойз» Флориана Исмаили, сообщает Blick.
По данным источника, 24-летняя Исмаили и её подруга арендовали моторную лодку. Девушки отплыли от берега на 700 метров, бросили якорь и стали загорать. В какой-то момент Исмаили прыгнула в воду, но так и не вынырнула на поверхность. Её подруга сначала восприняла произошедшее как шутку, но затем, перепугавшись, вызвала спасателей.
На данный момент поиски пропавшей не принесли результата. Глубина озера в месте исчезновения девушки составляет около 100 метров. Есть сильные подводные течения.
«Мы очень обеспокоены, но не теряем надежды, что всё будет хорошо. Мы находимся в тесном контакте с членами семьи Исмаили и просим понимания, так как не можем предоставить дополнительную информацию в настоящее время. Мы сообщим вам снова, как только узнаем больше», — говорится в заявлении «Янг Бойз».
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