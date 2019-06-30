«Рома» объявила о переходе Маноласа в «Наполи» за € 36 млн

«Рома» на своём официальном сайте объявила о переходе защитника Костаса Маноласа в «Наполи».



Сумма трансфера 28-летнего греческого футболиста составила € 36 млн. Условия контракта игрока не разглашаются.



Ранее сообщалось, что в сделку по переходу Маноласа в «Наполи» будет включён полузащитник неаполитанцев Амаду Диавара.



Манолас перешёл в «Рому» летом 2014 года из «Олимпиакоса». Сумма трансфера составила € 15 млн. В минувшем сезоне защитник принял участие в 27 матчах итальянской Серии А, в которых записал на свой счёт 1 забитый мяч и 1 результативную передачу. «Волки» по итогам кампании заняли шестое место в турнирной таблице первенства, набрав 66 очков в 38 турах. «Наполи» (79) финишировал вторым.



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