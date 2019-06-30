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Испания обыграла Германию и стала победителем чемпионата Европы U21

Испания обыграла Германию и стала победителем чемпионата Европы U21
Футбол / Прочие турниры 0

Подошёл к концу финальный матч чемпионата Европы – 2019 среди команд U21, в котором встречались сборные Испании и Германии. Игра прошла на стадионе «Дачия Арена» в Удине (Италия) и завершилась со счётом 2:1.

В начале матча испанцам удалось отметиться быстрым голом – уже на 7-й минуте забил полузащитник Фабиан Руис. Во второй половине встречи, на 69-й минуте, номинальные хозяева удвоили преимущество усилиями хавбека Даниэля Ольмо. Под занавес игры, на 88-й минуте, Германии удалось сократить отставание в счёте благодаря точному удару полузащитника Надима Амири.

В полуфинале Евро-2019 сборная Испании победила Францию (4:1). В свою очередь национальная команда Германии оказалась сильнее Румынии (4:2). С турнирной сеткой соревнования можно ознакомиться на «Чемпионате».

U21 ЧЕ-2019
30 июня 2019, воскресенье. 21:45 МСК
Испания U21
2 : 1
Германия U21
1:0 – Руис – 7, 2:0 – Ольмо – 69, 2:1 – Амири – 88
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