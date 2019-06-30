Испания обыграла Германию и стала победителем чемпионата Европы U21

Подошёл к концу финальный матч чемпионата Европы – 2019 среди команд U21, в котором встречались сборные Испании и Германии. Игра прошла на стадионе «Дачия Арена» в Удине (Италия) и завершилась со счётом 2:1.
В начале матча испанцам удалось отметиться быстрым голом – уже на 7-й минуте забил полузащитник Фабиан Руис. Во второй половине встречи, на 69-й минуте, номинальные хозяева удвоили преимущество усилиями хавбека Даниэля Ольмо. Под занавес игры, на 88-й минуте, Германии удалось сократить отставание в счёте благодаря точному удару полузащитника Надима Амири.
В полуфинале Евро-2019 сборная Испании победила Францию (4:1). В свою очередь национальная команда Германии оказалась сильнее Румынии (4:2). С турнирной сеткой соревнования можно ознакомиться на «Чемпионате».
- 1 июля 2019
-
00:17
-
00:03
- 30 июня 2019
-
23:52
-
23:37
-
23:32
-
23:23
-
23:13
-
23:10
-
23:05
-
22:50
-
22:50
-
22:41
-
22:26
-
22:22
-
21:57
-
21:49
-
21:49
-
21:45
-
21:42
-
21:26
-
21:20
-
21:03
-
20:50
-
20:45
-
20:39
-
20:26
-
20:14
-
20:08
-
20:06
-
19:58
-
19:50
-
19:37
-
19:35
-
19:22
-
19:13