«Тоттенхэм» договорился о переходе Н'Домбеле за € 62 млн плюс бонусы € 10 млн
Полузащитник «Лиона» Тангай Н'Домбеле близок к переходу в «Тоттенхэм Хотспур», утверждает L'Equipe.
По данным источника, английский клуб согласовал трансфер игрока за € 62 млн. Эта сумма может увеличиться ещё на € 10 млн за счёт бонусов. Впрочем «Тоттенхэм Хотспур» пока что не договорился с хавбеком по условиям личного контракта.
Н'Домбеле перешёл в «Лион» летом 2018 года из «Амьена». Сумма трансфера составила € 8 млн. В минувшем сезоне 22-летний хавбек забил 1 гол и отдал 7 результативных передач в 34 матчах французской Лиги 1. Его контракт рассчитан до 30 июня 2023 года.
В минувшей кампании «Тоттенхэм» занял четвёртое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги и дошёл до финала Лиги чемпионов, где проиграл «Ливерпулю».
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