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Гол Салаха помог Египту победить Уганду и финишировать первым в группе КАН

Гол Салаха помог Египту победить Уганду и финишировать первым в группе КАН
Футбол / Прочие турниры 0

Прозвучал финальный свисток в матче 3-го тура группового этапа Кубка африканских наций между сборными Уганды и Египта. Встреча прошла на стадионе «Каир Интернейшнл» в Каире и завершилась со счётом 0:2.

Египтяне вышли вперёд на 36-й минуте – голом отметился нападающий Мохамед Салах. В добавленное к первому тайму время хозяева турнира удвоили преимущество усилиями полузащитника Ахмеда Эль-Мухамади.

Кубок африканских наций. Группа A. 3-й тур
30 июня 2019, воскресенье. 22:00 МСК
Уганда
0 : 2
Египет
0:1 – Салах – 36, 0:2 – Эль-Мухамади – 45+1

В параллельном матче, который также проходил в Каире, сборная ДР Конго разгромила Зимбабве со счётом 4:0.

Конголезцы вышли вперёд уже на 4-й минуте усилиями нападающего Жонатана Болинжи. До конца встречи команда успела отличиться ещё трижды: дубль себе в актив записал форвард Седрик Бакамбу, ещё один мяч в сетку ворот Зимбабве отправил нападающий Бритт Ассомбалонга.

Сборная Египта, набрав 9 очков, финишировала на первой строчке в группе A. Уганда (4) заняла второе место, ДР Конго (3) – третье. Замкнула квартет сборная Зимбабве (1).

Кубок африканских наций. Группа A. 3-й тур
30 июня 2019, воскресенье. 22:00 МСК
Зимбабве
0 : 4
ДР Конго
0:1 – Болинжи – 4, 0:2 – Бакамбу – 34, 0:3 – Бакамбу – 65 (пен), 0:4 – Ассомбалонга – 78
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