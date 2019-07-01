Тумбакович, отказавшийся выводить Черногорию на матч с Косово, возглавит Сербию
Бывший главный тренер сборной Черногории Любиша Тумбакович возглавит национальную команду Сербии, утверждает Republika.
По данным источника, назначение состоится в начале следующей недели. Тумбакович подпишет контракт на 2,5 года. Зарплата специалиста составит € 300 тыс в год.
Несколько недель назад серб Тумбакович был отправлен в отставку с поста сборной Черногории после того, как отказался исполнять обязанности в матче отборочного турнира Евро-2020 с национальной командой Косово (1:1).
Тумбакович, а также два игрока сборной Черногории сербского происхождения, Филип Стойкович и Мирко Иванич, отказались принять участие в игре. Сообщается, что данное решение было принято в связи с давлением сербских фанатских группировок.
Тренер сборной Черногории уволен за отказ исполнять обязанности в матче с Косово
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