Тумбакович, отказавшийся выводить Черногорию на матч с Косово, возглавит Сербию

Бывший главный тренер сборной Черногории Любиша Тумбакович возглавит национальную команду Сербии, утверждает Republika.

По данным источника, назначение состоится в начале следующей недели. Тумбакович подпишет контракт на 2,5 года. Зарплата специалиста составит € 300 тыс в год.

Несколько недель назад серб Тумбакович был отправлен в отставку с поста сборной Черногории после того, как отказался исполнять обязанности в матче отборочного турнира Евро-2020 с национальной командой Косово (1:1).



Тумбакович, а также два игрока сборной Черногории сербского происхождения, Филип Стойкович и Мирко Иванич, отказались принять участие в игре. Сообщается, что данное решение было принято в связи с давлением сербских фанатских группировок.