Тренер БАТЭ: какова цель попадания в Российскую Премьер-Лигу?

Главный тренер белорусского БАТЭ Алексей Бага прокомментировал слова президента ЦСКА Евгения Гинера, который предложил расширить Российскую Премьер-Лигу до 18 команд, в частности за счёт возможного приглашения в неё клубов из соседних стран.
«Помните, как в фильме „Брат 2“, на границе стояли и спрашивали: „Цель вашего визита?“ Вот и я спрашиваю: цель этого попадания в Российскую Премьер-Лигу? Что мы преследуем, туда войдя? Много слышу: набраться опыта. Хорошо. Потратили два килограмма денег, набрали опыт, заняли место, которое не позволяет играть в еврокубках, вернулись домой после 30-го тура. Где теперь нам опыт этот применять? На отдыхе „Все включено“ применили его и пошли дальше тратить гроши?
Я вам скажу так про опыт, про который все говорят, что мы станем расти, как огурцы в теплице. БАТЭ, обыгрывая „Арсенал“, „Баварию“, ПАОК, получает опыт выше крыши. И мы сами формируем свой бюджет, не просим и не ходим с протянутой рукой. Вот моё мнение», — приводит слова Баги «Прессбол».
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