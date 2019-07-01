Манолас обратился к болельщикам «Ромы» после перехода в «Наполи»

Защитник Костас Манолас обратился к болельщикам «Ромы». Вчера, 30 июня, футболист официально перешёл в «Наполи». Сумма трансфера 28-летнего греческого футболиста составила € 36 млн.

«Я хочу поблагодарить тренеров, товарищей по команде и всех болельщиков, которые в течение этих лет были рядом со мной и поддерживали меня.

Я провёл здесь пять чудесных лет, я всегда отдавал всё, что имел, с любовью ради этой команды.

Чао и спасибо, «Рома»!» — написал Манолас в своём «инстаграме».

Манолас перешёл в «Рому» летом 2014 года из «Олимпиакоса». Сумма трансфера составила € 15 млн. В минувшем сезоне защитник принял участие в 27 матчах итальянской Серии А, в которых записал на свой счёт 1 забитый мяч и 1 результативную передачу. «Волки» по итогам кампании заняли шестое место в турнирной таблице первенства, набрав 66 очков в 38 турах. «Наполи» (79) финишировал вторым.