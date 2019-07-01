Манолас обратился к болельщикам «Ромы» после перехода в «Наполи»

Защитник Костас Манолас обратился к болельщикам «Ромы». Вчера, 30 июня, футболист официально перешёл в «Наполи». Сумма трансфера 28-летнего греческого футболиста составила € 36 млн.
«Я хочу поблагодарить тренеров, товарищей по команде и всех болельщиков, которые в течение этих лет были рядом со мной и поддерживали меня.
Я провёл здесь пять чудесных лет, я всегда отдавал всё, что имел, с любовью ради этой команды.
Чао и спасибо, «Рома»!» — написал Манолас в своём «инстаграме».
Манолас перешёл в «Рому» летом 2014 года из «Олимпиакоса». Сумма трансфера составила € 15 млн. В минувшем сезоне защитник принял участие в 27 матчах итальянской Серии А, в которых записал на свой счёт 1 забитый мяч и 1 результативную передачу. «Волки» по итогам кампании заняли шестое место в турнирной таблице первенства, набрав 66 очков в 38 турах. «Наполи» (79) финишировал вторым.
- 1 июля 2019
-
02:29
-
01:55
-
01:42
-
00:54
-
00:51
-
00:46
-
00:23
-
00:17
-
00:03
- 30 июня 2019
-
23:52
-
23:37
-
23:32
-
23:23
-
23:13
-
23:10
-
23:05
-
22:50
-
22:50
-
22:41
-
22:26
-
22:22
-
21:57
-
21:49
-
21:49
-
21:45
-
21:42
-
21:26
-
21:20
-
21:03
-
20:50
-
20:45
-
20:39
-
20:26
-
20:14
-
20:08