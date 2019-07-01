Игнатович: видно, что «Рубин», как и «Нижний Новгород», находится под нагрузками

Полузащитник «Нижнего Новгорода» Павел Игнатович прокомментировал результат товарищеского матча с казанским «Рубином» (1:0).
«Сборы прошли плодотворно. Мы много работаем над тактикой и развитием атаки. Думаю, в сезоне это принесёт свои плоды.
Что касается матча с «Рубином», то играть с именитой командой из Российской Премьер-лиги всегда интересно. Видно, что казанцы, как и мы, находятся под нагрузками. Как говорится, все в одинаковых условиях.
Мы владели инициативой и создали много моментов. У хозяев тоже были неплохие атаки, но наша оборона сыграла сегодня «на ноль». Ну а мы в концовке встречи реализовали свой момент», — приводит слова Игнатовича пресс-служба нижегородского клуба.
Напомним, «Нижний Новгород» в минувшем розыгрыше Футбольной национальной лиги набрал 62 очка в 38 турах и занял четвёртое место в турнирной таблице, попав в переходные матчи. По итогам двух встреч с «Крыльями Советов» команда потерпела поражение с общим счётом 2:3 и не сумела заработать повышение в классе.
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