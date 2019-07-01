Неймар принял участие в презентации формы «ПСЖ» на следующий сезон

Нападающий «ПСЖ» Неймар принял участие в презентации домашней формы на сезон-2019/20. В видеоролике также приняли участие форвард Килиан Мбаппе и защитник Маркиньос.
Видео доступно в официальном «твиттере» «ПСЖ».
Напомним, в ходе пребывания Неймара в парижском клубе в СМИ неоднократно появлялась информация, что он не чувствует себя счастливым в команде и хочет вернуться в «Барселону».
Утверждается, что капитан каталонского клуба Лионель Месси попросил руководство вернуть Неймара на «Камп Ноу». Но на этот момент у сине-гранатовых нет договорённости о трансфере ни с «ПСЖ», ни с самим игроком.
Неймар перешёл в «ПСЖ» летом 2017 года из «Барселоны» за € 222 млн. Контракт форварда с действующими чемпионами французской Лиги 1 рассчитан до 30 июня 2022 года.
В минувшем сезоне бразилец на клубном уровне забил 23 гола и отдал 13 результативных передач в 28 встречах.
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