Себальос: посвящаю победу своей матери, кузену и Хосе Антонио Рейесу

Хавбек молодёжной сборной Испании и мадридского «Реала» Дани Себальос поделился эмоциями от победы на чемпионате Европы среди команд U21 и планами.
«Это уникальный и незабываемый момент, теперь мы наслаждаемся им. Приз лучшему игроку или трофей? Как я уже говорил два года назад, я бы обменял приз лучшему игроку на трофей. Не имеет значения, кто лучший на турнире, мы проделали много командной работы и за эту работу получили награду. Мы знали, что Германия помучает нас. Мы были командой все 90 минут и добились победы. Хочу посвятить победу своей матери, Хосе Антонио Рейесу, который недавно скончался, моему кузену, который также недавно умер. Здесь я провёл все матчи и доволен. Когда я не играю, то совсем другой человек. Сейчас нужно отключиться от всего и подумать. Я с нетерпением жду начала следующего сезона, – приводит слова Себальоса As.
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