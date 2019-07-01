«Барселона» предложит «Интеру» € 112 млн за Лаутаро Мартинеса
Испанская «Барселона» собирается приобрести форварда сборной Аргентины Лаутаро Мартинеса € 112 млн у миланского «Интера», сообщает Radio la red.
Руководство каталонского клуба считает 21-летнего аргентинца более перспективным футболистом, чем его одноклубник Мауро Икарди. Мартинес перешёл в «Интер» год назад из аргентинского «Расинга» за € 22 млн. Сумма отступных, прописанную в контракте футболиста составляет € 112 млн.
В сезоне-2018/19 молодой нападающий забил 9 голов и отдал 2 результативные передачи в 35 матчах за «Интер» во всех турнирах. При новом главном тренере сборной Лионеле Скалони Мартинес забил 5 голов в 9 матчах. Результивный удар Лаутаро в матче против Венесуэлы вывел Аргентину в полуфинал Кубка Америки — 2019.
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