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«Барселона» предложит «Интеру» € 112 млн за Лаутаро Мартинеса

«Барселона» предложит «Интеру» € 112 млн за Лаутаро Мартинеса
Футбол / Испания 0

Испанская «Барселона» собирается приобрести форварда сборной Аргентины Лаутаро Мартинеса € 112 млн у миланского «Интера», сообщает Radio la red.

Руководство каталонского клуба считает 21-летнего аргентинца более перспективным футболистом, чем его одноклубник Мауро Икарди. Мартинес перешёл в «Интер» год назад из аргентинского «Расинга» за € 22 млн. Сумма отступных, прописанную в контракте футболиста составляет € 112 млн.

В сезоне-2018/19 молодой нападающий забил 9 голов и отдал 2 результативные передачи в 35 матчах за «Интер» во всех турнирах. При новом главном тренере сборной Лионеле Скалони Мартинес забил 5 голов в 9 матчах. Результивный удар Лаутаро в матче против Венесуэлы вывел Аргентину в полуфинал Кубка Америки — 2019.

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