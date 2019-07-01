Федьков — о переходе Глушакова в «Ахмат»: Кадыров не возьмёт в команду дурака

Бывший форвард «Ахмата» Андрей Федьков прокомментировал переход в грозненскую команду полузащитника Дениса Глушакова.



«Сразу скажу: Рамзан Ахматович Кадыров никогда не возьмёт дурака в свою команду. Да и какая вообще разница, что было в прошлом? Мне, например, достаточно, что Денис очень хороший футболист.



Пусть Денис и дальше показывает в „Инстаграме“, как живёт в Грозном, как живёт в Чеченской Республике. Вижу в этом только плюсы», — цитирует Федькова «Советский спорт».



32-летний полузащитник подписал с грозненским клубом контракт по системе «1+1» на правах свободного агента. Глушаков выступал за «Спартак» с 2013 по 2019 год. В минувшем сезоне Денис записал в актив 3 гола в 18 матчах Российской Премьер-Лиги.

Глушаков приступил к тренировкам с «Ахматом»