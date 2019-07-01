«Ювентус» приобрёл Луку Пеллегрини, Спинаццола отправился в «Рому»

«Ювентус» на своём официальном сайте объявил о приобретении защитника «Ромы» Луки Пеллегрини.
20-летний футболист заключил с туринским клубом соглашение, рассчитанное на четыре сезона – до лета 2023 года. Сумма трансфера составила € 22 млн.
При этом в обратном направлении отправился защитник бьянконери Леонардо Спинаццола. Как уточняет пресс-служба «Ромы», с 26-летним игроком был подписан контракт на четыре года, а сумма трансфера составила € 29,5 млн. При этом сумма должна быть выплачена в течение трёх финансовых периодов.
Пеллегрини в минувшем сезоне выступал на правах аренды за «Кальяри», в составе которого принял участие в 16 матчах итальянской Серии А, в которых отметился 2 результативными передачами, а также получил 5 жёлтых карточек. В свою очередь Спинаццола в прошлом розыгрыше первенства провёл 10 встреч и записал на свой счёт 1 голевой пас.
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