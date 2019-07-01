«Рубин» на своём официальном сайте объявил о смене клубного логотипа, ставшей уже пятой за последние семь лет.



Основные изменения коснулись Зиланта, у которого изменился угол наклона головы и её форма, а также взгляд, туловище, крылья и хвост. Также казанцы отредактировали контуры щита и шрифт надписи с названием клуба.



Ранее сообщалось, что смена эмблемы станет частью масштабного ребрендинга, запланированного «Рубином». При этом, по информации СМИ, этот шаг является инициативой спонсора клуба ТАИФа. Утверждалось, что «Рубин» планировал ребрендинг ещё в прошлом году, а работа над новым логотипом началась, когда клуб перешёл в управление компании в 2017 году.



«Рубин» в минувшем сезоне занял 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 36 очков в 30 турах.

«Рубин» представил новую эмблему — пятую за последние семь лет Фото : Официальный сайт ФК «Рубин»