Панюков: если «Зенит» будет меня выкупать у «Урала», то за другую сумму

Нападающий «Урала» Андрей Панюков высказался о возможном возвращении в «Зенит», прокомментировав тот факт, что петербургский клуб внёс пункт в контракт о приоритетном праве его выкупа.



«Этот пункт действительно инициатива «Зенита». «Урал» всё устроило. Понятно, если зенитовцы будут меня выкупать, то уже за другую сумму. Зачем это нужно «Зениту»? Честно? Мне абсолютно без разницы. Для меня главное — играть, а как клубы договаривались — их дело.

На тысячу процентов меня всё устроило! Все довольны! Именно такой развязки ждали. Сейчас мы готовимся к сезону на сборе в Словении. В «Урале» очень хороший коллектив. Неважно, на контракте ты или в аренде. Я как влился в команду, так и продолжаю в ней находиться. Ничего не поменялось, за исключением подписанного контракта", — цитирует форварда «Спорт уик-энд».