Оздоев: Азмун сам колхозник, поэтому и знает это слово
Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев согласился с мнением о том, что приход в петербургскую команду форварда Сердара Азмуна помог ему раскрепоститься.
«Наверное, ведь всё-таки это человек, которого я знаю, с которым можно поделиться. Но скорее меня раскрепостил приезд его переводчика Бако (улыбается). У меня с ним прекрасные отношения, есть о чём поболтать…
Кто научил Азмуна слову «колхоз»? Думаю, он сам научился. Он же сам колхозник. Поэтому и знает это слово (смеётся)», — цитирует хавбека «Спорт день за днём».
Ранее Азмун называл своих одноклубников колхозниками в раздевалке «Зенита» после выигрыша чемпионского титула.
Азмун перешёл в «Зенит» зимой текущего года из «Рубина». Трансфер иранца обошёлся сине-бело-голубым в € 12 млн.
Азмун: Дзюба — колхоз, Иванович — колхоз, Ракицкий тоже колхоз
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