Оздоев: Азмун сам колхозник, поэтому и знает это слово

Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев согласился с мнением о том, что приход в петербургскую команду форварда Сердара Азмуна помог ему раскрепоститься.

«Наверное, ведь всё-таки это человек, которого я знаю, с которым можно поделиться. Но скорее меня раскрепостил приезд его переводчика Бако (улыбается). У меня с ним прекрасные отношения, есть о чём поболтать…



Кто научил Азмуна слову «колхоз»? Думаю, он сам научился. Он же сам колхозник. Поэтому и знает это слово (смеётся)», — цитирует хавбека «Спорт день за днём».

Ранее Азмун называл своих одноклубников колхозниками в раздевалке «Зенита» после выигрыша чемпионского титула.



Азмун перешёл в «Зенит» зимой текущего года из «Рубина». Трансфер иранца обошёлся сине-бело-голубым в € 12 млн.