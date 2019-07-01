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Пропавшую на озере Комо швейцарскую футболистку ищут с помощью робота

Пропавшую на озере Комо швейцарскую футболистку ищут с помощью робота
Футбол / Прочие турниры 0

На озере Комо в Италии продолжаются поиски футболистки сборной Швейцарии и «Янг Бойз» Флорианы Исмаили.

Как сообщает Blick, сегодня, 1 июля, к поискам 24-летней спортсменки подключили специального робота, который будет исследовать дно водоёма. Глубина озера в месте исчезновения девушки составляет около 100 метров. Есть сильные подводные течения.

Ранее стало известно, что Исмаили и её подруга арендовали моторную лодку. Девушки отплыли от берега на 700 метров, бросили якорь и стали загорать. В какой-то момент футболистка прыгнула в воду, но так и не вынырнула на поверхность. Её подруга сначала восприняла произошедшее как шутку, но затем, перепугавшись, вызвала спасателей. На данный момент поиски пропавшей не принесли результата.

Швейцарская футболистка пропала на озере Комо. Её ищут водолазы

Источник: Blick

Заглавное фото: instagram.com/_florij

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