Джанаев интересен двум клубам РПЛ

Как стало известно «Чемпионату», российский вратарь Сослан Джанаев, в настоящий момент пребывающий в статусе свободного агента, интересен новичку Российской Премьер-Лиги «Сочи».



При этом 32-летним футболистом интересуется ещё один клуб чемпионата России в лице «Уфы», которая является для него альтернативным вариантом.



Ранее «Чемпионату» стало известно, что Джанаевым интересуются сразу несколько турецких клубов и «Легия».



Джанаев является воспитанником ЦСКА. Также за свою карьеру голкипер поиграл за «КАМАЗ», «Спартак», «Терек», «Аланию», «Ростов» и «Рубин». Вторую половину прошлого сезона Сослан провёл в клубе «Медзь», куда перешёл в феврале на правах свободного агента. Всего в составе польской команды россиянин принял участие в 7 матчах, в которых пропустил 13 мячей.

Турецкие клубы поборются с «Легией» за Джанаева