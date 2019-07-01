Джанаев интересен двум клубам РПЛ

Как стало известно «Чемпионату», российский вратарь Сослан Джанаев, в настоящий момент пребывающий в статусе свободного агента, интересен новичку Российской Премьер-Лиги «Сочи».
При этом 32-летним футболистом интересуется ещё один клуб чемпионата России в лице «Уфы», которая является для него альтернативным вариантом.
Ранее «Чемпионату» стало известно, что Джанаевым интересуются сразу несколько турецких клубов и «Легия».
Джанаев является воспитанником ЦСКА. Также за свою карьеру голкипер поиграл за «КАМАЗ», «Спартак», «Терек», «Аланию», «Ростов» и «Рубин». Вторую половину прошлого сезона Сослан провёл в клубе «Медзь», куда перешёл в феврале на правах свободного агента. Всего в составе польской команды россиянин принял участие в 7 матчах, в которых пропустил 13 мячей.
- 1 июля 2019
-
12:20
-
12:19
-
12:10
-
12:03
-
12:00
-
11:40
-
11:40
-
11:21
-
11:12Джанаев интересен двум клубам РПЛ Эксклюзив
-
11:01
-
11:00
-
10:37
-
10:35
-
10:20
-
10:17
-
10:04
-
09:42
-
09:41
-
09:26
-
09:25
-
09:10
-
08:51
-
08:25
-
08:00
-
07:25
-
06:30
-
06:06
-
05:44
-
03:42
-
02:29
-
01:55
-
01:42
-
00:54
-
00:51
-
00:46