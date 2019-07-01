Колосков назвал абсурдным новый лимит на легионеров

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал новую формулу лимита на легионеров «8+17», который вступит в силу с сезона-2020/21.

Я вижу только негативные моменты. Во-первых, у нас ещё на два человека сужается возможность для комплектования сборной команды России по футболу (по сравнению с формулой «6+5»). А последний чемпионат мира показал, что значит успешное выступление сборной для популяризации футбола. Было создано хорошее настроение в обществе.

Давайте посчитаем: сейчас у нас 16 клубов в Премьер-Лиге, при этом в сборную России футболисты попадают в основном из пяти ведущих клубов. 5 умножаем на 3 — получается 15, из них пять вратарей (которых нет смысла приглашать из-за рубежа). Остаётся всего 10 игроков! 10 — это то количество футболистов, из которых Черчесову придётся набирать сборную. Вы можете представить себе всю абсурдность ситуации, в которой мы оказались.

Во-вторых, идея разработчиков лимита состояла в том, чтобы дать возможность успешно выступать в европейских клубных соревнованиях. Но это можно сделать не количеством, а качеством. Качество нынешних легионеров в клубах РПЛ как раз не соответствует тем требованиям, которые предъявляются для того, чтобы успешно выступать в еврокубках. У нас скоро появится большое количество средненьких таких футболистов, которые не дадут никакого эффекта российскому футболу, не будут способствовать успешному выступлению в Лиге чемпионов или Лиге Европы. И всё это вместо того, чтобы сосредоточиться на других вопросах", — цитирует Колоскова «Спорт уик-энд».