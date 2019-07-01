Игуаин и ещё четверо футболистов покинули «Челси»

«Челси» на своём официальном сайте объявил об уходе из команды пятерых футболистов.



Стан синих покинули вратари Роберт Грин и Эдуарду, защитник Гари Кэхилл, полузащитник Кайл Скотт и нападающий Гонсало Игуаин.



У Грина, Кэхилла, Скотта и Эдуарду, в минувшем сезоне выступающего на правах аренды за «Витесс», истекли контракты с клубом. При этом английский голкипер завершил карьеру. В свою очередь Игуаин покинул команду по истечении арендного договора и вернулся в «Ювентус».



«Челси» в минувшем сезоне занял третье место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, набрав 72 очка в 38 турах. При этом синие финишировали с отставанием в 25 очков от второй строчки, на которой расположился «Ливерпуль». Триумфатором первенства стал «Манчестер Сити».

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