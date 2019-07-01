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«Дерби» освободил Лэмпарда от тренировок для завершения переговоров с «Челси»

«Дерби» освободил Лэмпарда от тренировок для завершения переговоров с «Челси»
Футбол / Англия 0

«Дерби Каунти» на своём официальном сайте опубликовал обновлённую информацию о возможном уходе главного тренера команды Фрэнка Лэмпарда в «Челси».

«Клуб освободил Лэмпарда от участия в предсезонных тренировках в понедельник и вторник, чтобы он мог как можно скорее завершить переговоры с «Челси». В связи с потенциальной договорённостью Фрэнка с лондонским клубом «Дерби» намерен активизировать свои усилия, чтобы найти нового тренера», — говорится в заявлении «баранов».

Ранее сообщалось, что зарплата Лэмпарда в «Челси» может составить около € 4,5 млн в год. При этом аналогичную сумму синие будут вынуждены выплатить «Дерби» в качестве компенсации за досрочный разрыв контракта специалиста.

Лэмпард начал тренерскую карьеру в конце мая 2018 года. В его дебютном сезоне в качестве наставника «Дерби» занял шестое место в турнирной таблице английского Чемпионшипа. Команда дошла до финала плей-офф за право выступить в АПЛ, где уступила «Астон Вилле» (1:2).

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