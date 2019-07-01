Диавара стал футболистом «Ромы»
Полузащитник Амаду Диавара перешёл из «Наполи» в «Рому». Как сообщает пресс-служба римской команды, 21-летний футболист подписал контракт до 30 июня 2024 года. По данным СМИ, за Диавара столичный клуб заплатил «Наполи» € 21 млн.
В прошлом сезоне гвинейский игрок принял участие в 13 матчах «Наполи» в чемпионате Италии, не отметившись результативными действиями.
Диавара в 2014 году переехал в Европу и начал выступать за «Сан-Марино» в итальянской Серии С1. В июле 2015 года за £ 420 тыс. был куплен «Болоньей». 26 августа 2016 года Диавара перешёл в «Наполи». С 2018 года вызывается в сборную Гвинеи.
«Рома» по итогам прошлого сезона заняла шестое место в турнирной таблице чемпионата Италии.
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