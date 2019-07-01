Кокорин: тюрьма ничему не научила, сидим тут, бездельничаем

Форвард «Зенита» Александр Кокорин рассказал, как чувствует себя в местах лишения свободы. Напомним, в октябре прошлого года полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев, братья Кокорины, а также их друг Александр Протасовицкий поучаствовали в двух потасовках в Москве, в результате чего пострадали три человека. 8 мая Пресненский районный суд Москвы приговорил братьев Кокориных к 1 году и 6 месяцам колонии общего режима. Мамаев и Протасовицкий получили сроки в 1 год и 5 месяцев.
«Жизнь налаживается. Если серьёзно, то правда стало легче, потому что появилась какая-то определённость. К этапу готов. Тут при мне двоих заключенных осудили точно по такой же статье, как нас. Одному суд назначил 38 суток (!) лишения свободы, второго вообще выпустил. Вот и думайте про равное для всех правосудие.
Тюрьма ничему не научила. Сидим тут, бездельничаем, государственные деньги на нас тратятся. Лучше бы сразу послали на какие-то исправительные работы, чтобы польза была. А так пострадала куча народу — наши близкие, друзья, члены команды, болельщики. Вот зачем?" — цитирует форварда «Московский комсомолец».
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