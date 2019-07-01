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«Манчестер Сити» представил форму на новый сезон, на ней фиолетовые вставки

«Манчестер Сити» представил форму на новый сезон, на ней фиолетовые вставки
Футбол / Англия 0

«Манчестер Сити» на своём официальном сайте опубликовал фотографию новых комплектов игровой формы, в которых команда будет выступать в сезоне-2019/20.

Домашний комплект выполнен в классических для клуба голубом и белом цветах. При этом вставки на форме будут фиолетовыми. Гостевой комплект сделан в чёрном цвете с жёлтыми вставками. Техническим спонсором «горожан» является немецкая фирма Puma.

«Манчестер Сити» в минувшем сезоне завоевал все три внутренних трофея, став чемпионом Англии и завоевав Кубок страны и Кубок лиги. В матче за Суперкубок, который состоится в августе, подопечные Хосепа Гвардиолы встретятся с «Ливерпулем», который уступил им в чемпионской гонке, отстав на одно очко. При этом красные стали победителями Лиги чемпионов.

«Манчестер Сити» представил форму на новый сезон, на ней фиолетовые вставки
«Манчестер Сити» представил форму на новый сезон, на ней фиолетовые вставки
Фото: Официальный сайт ФК «Манчестер Сити»
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