«Манчестер Сити» на своём официальном сайте опубликовал фотографию новых комплектов игровой формы, в которых команда будет выступать в сезоне-2019/20.



Домашний комплект выполнен в классических для клуба голубом и белом цветах. При этом вставки на форме будут фиолетовыми. Гостевой комплект сделан в чёрном цвете с жёлтыми вставками. Техническим спонсором «горожан» является немецкая фирма Puma.



«Манчестер Сити» в минувшем сезоне завоевал все три внутренних трофея, став чемпионом Англии и завоевав Кубок страны и Кубок лиги. В матче за Суперкубок, который состоится в августе, подопечные Хосепа Гвардиолы встретятся с «Ливерпулем», который уступил им в чемпионской гонке, отстав на одно очко. При этом красные стали победителями Лиги чемпионов.

«Манчестер Сити» представил форму на новый сезон, на ней фиолетовые вставки Фото : Официальный сайт ФК «Манчестер Сити»