Кокорин: в России читать надо только две книги — уголовный кодекс и Библию

Форвард «Зенита» Александр Кокорин рассказал, чем бы хотел заниматься в колонии поселения. Напомним, в октябре прошлого года полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев, братья Кокорины, а также их друг Александр Протасовицкий поучаствовали в двух потасовках в Москве, в результате чего пострадали три человека. 8 мая Пресненский районный суд Москвы приговорил братьев Кокориных к 1 году и 6 месяцам колонии общего режима. Мамаев и Протасовицкий получили сроки в 1 год и 5 месяцев.



«Да чем скажут, тем буду заниматься. Не думаю, что там выбор работ. Швеёй-мотористом? Я шить не умею. Но готов освоить новую профессию. Лучше бы учиться пошёл. Хотелось бы на юриста или психолога.



Я готов в библиотеку. Я бы книги быстро искал по каталогам. Сам я тут тоже читаю. Только что закончил книгу о Ходорковском. Не пойму, где там правда, где ложь. До этого мама передавала «Граф Монте Кристо». Но вообще, в нашей стране читать надо только две книги — уголовный кодекс и Библию. Если одна не поможет, то остаётся надежда на вторую», — цитирует форварда «Московский комсомолец».

Кокорин: тюрьма ничему не научила, сидим тут, бездельничаем