Кокорин: в России читать надо только две книги — уголовный кодекс и Библию

Форвард «Зенита» Александр Кокорин рассказал, чем бы хотел заниматься в колонии поселения. Напомним, в октябре прошлого года полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев, братья Кокорины, а также их друг Александр Протасовицкий поучаствовали в двух потасовках в Москве, в результате чего пострадали три человека. 8 мая Пресненский районный суд Москвы приговорил братьев Кокориных к 1 году и 6 месяцам колонии общего режима. Мамаев и Протасовицкий получили сроки в 1 год и 5 месяцев.
«Да чем скажут, тем буду заниматься. Не думаю, что там выбор работ. Швеёй-мотористом? Я шить не умею. Но готов освоить новую профессию. Лучше бы учиться пошёл. Хотелось бы на юриста или психолога.
Я готов в библиотеку. Я бы книги быстро искал по каталогам. Сам я тут тоже читаю. Только что закончил книгу о Ходорковском. Не пойму, где там правда, где ложь. До этого мама передавала «Граф Монте Кристо». Но вообще, в нашей стране читать надо только две книги — уголовный кодекс и Библию. Если одна не поможет, то остаётся надежда на вторую», — цитирует форварда «Московский комсомолец».
- 1 июля 2019
-
14:00
-
13:58
-
13:55
-
13:41
-
13:40
-
13:30
-
13:19
-
13:01
-
12:59
-
12:44
-
12:42
-
12:20
-
12:19
-
12:10
-
12:03
-
12:00
-
11:40
-
11:40
-
11:21
-
11:12Джанаев интересен двум клубам РПЛ Эксклюзив
-
11:01
-
11:00
-
10:37
-
10:35
-
10:20
-
10:17
-
10:04
-
09:42
-
09:41
-
09:26
-
09:25
-
09:10
-
08:51
-
08:25
-
08:00