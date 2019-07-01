«Арсенал» представил новую форму ярким роликом с участием Райта

Лондонский «Арсенал» в своём официальном «твиттере» опубликовал видеоролик, в котором представил новый комплект домашней игровой формы, в котором команда будет выступать в сезоне-2019/20.
Участие в съёмках приняли легендарный нападающий «канониров» Иан Райт, а также ряд действующих футболистов клуба, среди которых Лоран Косельни, Месут Озил, Пьер-Эмерик Обамеянг, Александр Ляказетт и другие.
Форма выполнена в классических для «Арсенала» красном и белом цветах. Изготовлением экипировки будет заниматься новый технический спонсор клуба – немецкая фирма adidas, сменившая компанию Puma, которая работала с лондонцами несколько последних лет.
«Арсенал» по итогам завершившегося сезона английской Премьер-лиги финишировал на пятом месте в турнирной таблице.
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