Футболки женской сборной США — топ-1 на сайте Nike. Они популярнее любых мужских

Nike объявил о рекордных продажах футболок женской сборной США благодаря проходящему во Франции чемпионату мира. Об этом сообщил генеральный директор Nike Марк Паркер.

Компания на своём сайте за один сезон продала футболок женской сборной США больше, чем футболок любой другой футбольной команды. Nike увеличил оптовую выручку в женском сегменте на 11% до $ 7,4 млрд.

«Футболка женской сборной США в настоящее время является футбольным трикотажем номер 1 когда-либо продававшимся на Nike.com за один сезон. Трудно переоценить важность этого года для развития», — цитирует Паркера Seeking Alpha.

Сборная США вышла в полуфинал женского чемпионата мира, где сыграет с командой Англии. Эта встреча состоится 2 июля в Лионе.