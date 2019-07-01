Контракт Мойеса с «Манчестер Юнайтед» истёк. Он был уволен более пяти лет назад

Шестилетнее соглашение между «Манчестер Юнайтед» и шотландским специалистом Дэвидом Мойесом истекло, сообщает Manchester Evening News.
Мойес возглавил «красных дьяволов» летом 2013 года после 11 лет работы в «Эвертоне». На посту наставника манкунианцев шотландец сменил легендарного Алекса Фергюсона, руководившего командой на протяжении 27 лет. Дэвид проработал в клубе всего несколько месяцев и уже в апреле 2014 года был отправлен в отставку после того, как его подопечные потеряли шансы на выход в Лигу чемпионов.
С момента увольнения Мойеса в «Манчестер Юнайтед» успели поработать четыре тренера – Райан Гиггз, Луи ван Гал, Жозе Моуринью и Уле-Гуннар Сульшер, возглавляющий коллектив в настоящее время. «Манчестер Юнайтед» за этот период успел завоевать четыре трофея.
Сам Мойес сейчас пребывает без работы. Последним клубом специалиста был «Вест Хэм Юнайтед», который он покинул в 2018 году.
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