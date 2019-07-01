Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Новости /

Бенитес заявил, что хотел остаться в «Ньюкасле» и ушёл из-за руководства

Бенитес заявил, что хотел остаться в «Ньюкасле» и ушёл из-за руководства
Футбол / Англия 0

Бывший главный тренер «Ньюкасл Юнайтед» Рафаэль Бенитес в своём «твиттере» обратился к болельщикам клуба и рассказал о причинах своего ухода.

«Я благодарю всех в клубе, кто помогал команде, и, конечно же, замечательных футболистов, которые росли и бились на поле вместе с нами, а также своих помощников, одних из лучших, с которыми я когда-либо работал. Все эти годы все мы были едины.

Я хотел остаться, но не желал простого продления контракта – я хотел быть частью проекта. К сожалению, мне стало очевидно, что руководство клуба не разделяло моих взглядов. Мне очень жаль, что так получилось, но я ни секунды не жалею о своём решении возглавить «Ньюкасл» и очень горжусь тем, чего мы достигли вместе. Вы навсегда останетесь в моём сердце. Удачи в будущем!» — говорится в сообщении Бенитеса.

«Ньюкасл» ждут тяжёлые времена. Бенитес был его спасителем
Во всём виноват жадный владелец клуба.
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент