Бенитес заявил, что хотел остаться в «Ньюкасле» и ушёл из-за руководства

Бывший главный тренер «Ньюкасл Юнайтед» Рафаэль Бенитес в своём «твиттере» обратился к болельщикам клуба и рассказал о причинах своего ухода.
«Я благодарю всех в клубе, кто помогал команде, и, конечно же, замечательных футболистов, которые росли и бились на поле вместе с нами, а также своих помощников, одних из лучших, с которыми я когда-либо работал. Все эти годы все мы были едины.
Я хотел остаться, но не желал простого продления контракта – я хотел быть частью проекта. К сожалению, мне стало очевидно, что руководство клуба не разделяло моих взглядов. Мне очень жаль, что так получилось, но я ни секунды не жалею о своём решении возглавить «Ньюкасл» и очень горжусь тем, чего мы достигли вместе. Вы навсегда останетесь в моём сердце. Удачи в будущем!» — говорится в сообщении Бенитеса.
- 1 июля 2019
-
13:58
-
13:55
-
13:41
-
13:40
-
13:30
-
13:19
-
13:01
-
12:59
-
12:44
-
12:42
-
12:20
-
12:19
-
12:10
-
12:03
-
12:00
-
11:40
-
11:40
-
11:21
-
11:12Джанаев интересен двум клубам РПЛ Эксклюзив
-
11:01
-
11:00
-
10:37
-
10:35
-
10:20
-
10:17
-
10:04
-
09:42
-
09:41
-
09:26
-
09:25
-
09:10
-
08:51
-
08:25
-
08:00
-
07:25