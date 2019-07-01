Бенитес заявил, что хотел остаться в «Ньюкасле» и ушёл из-за руководства

Бывший главный тренер «Ньюкасл Юнайтед» Рафаэль Бенитес в своём «твиттере» обратился к болельщикам клуба и рассказал о причинах своего ухода.



«Я благодарю всех в клубе, кто помогал команде, и, конечно же, замечательных футболистов, которые росли и бились на поле вместе с нами, а также своих помощников, одних из лучших, с которыми я когда-либо работал. Все эти годы все мы были едины.



Я хотел остаться, но не желал простого продления контракта – я хотел быть частью проекта. К сожалению, мне стало очевидно, что руководство клуба не разделяло моих взглядов. Мне очень жаль, что так получилось, но я ни секунды не жалею о своём решении возглавить «Ньюкасл» и очень горжусь тем, чего мы достигли вместе. Вы навсегда останетесь в моём сердце. Удачи в будущем!» — говорится в сообщении Бенитеса.

«Ньюкасл» ждут тяжёлые времена. Бенитес был его спасителем Во всём виноват жадный владелец клуба.